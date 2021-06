Conass: Brasil registra 739 mortes e 33.704 novos casos de covid-19 em 24h

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

O Brasil registrou 739 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste domingo, 27.

Continua depois da publicidade

Com os registros, já são 513.474 vidas perdidas para a doença em todo o País. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, apontou ainda 33.704 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 18.420.598 registros desde o início da pandemia. (Equipe AE)

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].