Quartararo ganha etapa da Holanda com dobradinha da Yamaha e dispara na MotoGP

Fabio Quartararo levou a melhor nas 26 voltas da etapa da Holanda da MotoGP, em dia de dobradinha da Yamaha no pódio, em Assen. Após assumir a ponta na volta 5, o francês dominou toda a corrida, diante de 11,5 mil espectadores, para ampliar ainda mais sua vantagem na liderança do Mundial. Marc Viñales foi o segundo, com Joan Mir em terceiro.

Com mais uma vitória na temporada, agora são quatro, Quartararo abriu 34 pontos de vantagem sobre Johann Zarco, o quarto em Assen. A comemoração foi inusitada. Ele desceu da moto para “jogar golfe” no circuito holandês.

Segundo no grid, Quartararo largou bem e assumiu a liderança, com Francesco Bagnaia logo atrás. Marc Viñales, o pole, caiu para o quarto lugar. O líder do Mundial, porém, não conseguiu fechar a primeira volta na frente após ser ultrapassado pelo italiano. Marc Márquez saiu em 20°, sua pior posição num grid, mas ganhou nove posições em somente uma volta.

Ducati e Yamaha travavam belo duelo na frente, com trocas de posições e Quartararo e Bagnaia se revezando na liderança. A briga era intensa. O francês assumiu a ponta na volta cinco, desta vez sem permitir o troco, e já foi abrindo seis segundos de vantagem.

Valentino Rossi sofreu queda feia, destruindo sua moto, e foi o primeiro a abandonar a corrida em Assen. Não sofreu lesões graves, contudo. Ele perdeu o controle e foi parar na área de escape.

Quartararo disparou na frente e a briga se limitou às outras posições no grid. Takaaki Nakagami colou em Bagnaia, trazendo Viñales junto. Jack Miller acabou caindo sozinho e após a volta foi excluído da prova.

Bagnaia levou punição por exceder o limite de pista e o japonês acabou perdendo rendimento. Viñales subiu para o segundo lugar, com Johann Zarco em terceiro, Joan Mir em quarto e Miguel Oliveira em quinto.

Restando três voltas para o fim, com as motos da Yamaha sobrando, a briga era pelo terceiro lugar, com três pilotos buscando o pódio. Em bela recuperação, Marquez lutava pelo sexto lugar com Bagnaia. Mas não conseguiu ultrapassar. Zarco ainda perdeu o lugar no pódio para Mir.

A temporada da MotoGP agora dá uma pausa para as férias. A etapa de Estíria, no circuito Red Bull Ring, na Áustria, será somente no dia 8 de agosto. Serão cinco semanas de descanso.

