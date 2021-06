Suns superam Clippers em jogo nervoso e ficam a uma vitória do título do Oeste

Por Estadão - Estadão 8

Phoenix Suns e Los Angeles Clippers protagonizaram na noite deste sábado um dos jogos mais nervosos e cheio de erros de um playoff da NBA. Com a bola queimando na mão dos jogadores, melhor para a equipe do Arizona, que fez 84 a 80, calou o Staples Center, e está a uma vitória do título da Conferência Oeste.

Os Suns abriram 3 a 1 na série melhor de sete e podem quebrar o jejum de título da conferência que já dura 28 anos nesta segunda-feira, na Talking Stick Resort Arena. Os visitantes, porém, vêm de virada incrível com três vitórias seguidas sobre o favorito Utah Jazz após ficarem com 3 a 1 contra, e não se dão por vencidos.

Numa partida que parecia controlada após dois primeiros quartos melhores, muito pela forte marcação, os Suns levaram uma ótima vantagem de 14 pontos ao intervalo, com 50 a 36 no placar. Pareciam não encontrar resistência, mesmo fora de casa. Porém, a história mudou.

Depois do intervalo, os Clippers reagiram e, com terceiro período bem superior, reduziram a diferença para somente uma posse de bola, três pontos atrás. Graças a Paul George, que anotou 23 pontos no confronto.

Acontece que o armador Devin Booker não estava disposto e deixar os Suns levarem a virada e conduziu o time à vitória com seus 25 pontos, 14 após o descanso. Mas não foi fácil e ele chegou a ser eliminado do jogo por causa da sexta falta. A reclamação da turma do Los Angeles surtiu efeito, com a arbitragem invertendo a infração e tirando-o da partida restante pouco menos de um minuto.

Apesar da ausência de seu principal jogador nos minutos finais, os Suns não permitiram a reação dos Clippers. O último quarto foi bem fraco, com erros em ataques e contra-ataques. A prova vem dos somente 29 pontos anotados por ambas as equipes e dos quase cinco minutos sem cestas.

Os jogadores do Phoenix Suns fizeram uma chamada de vídeo ainda em quadra para comemorar a vitória no jogo quatro com o astro Chris Paul, machucado no ombro e desfalque nas finais da conferência.

Confira o resultado deste sábado:

Los Angeles Clippers 80 x 84 Phoenix Suns

Confira o jogo deste domingo:

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Confira o jogo desta segunda-feira:

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

