Irã diz que é possível retomar acordo nuclear, mas não negociará 'para sempre'

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, disse neste sábado que é possível restabelecer o acordo nuclear de 2015 do país persa com grandes potências mundiais, mas advertiu que Teerã “não negociará para sempre”.

No Twitter, o assessor afirmou que o Irã tem um “compromisso firme” de salvar o acordo. Segundo ele, o país tem sido o mais ativo nas negociações, que ocorrem em Viena, na Áustria. Ele também chamou o legado do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump de “fracassado”.

Em 2018, o republicano retirou Washington do pacto com Teerã, mas agora o governo de Joe Biden tenta reviver o acordo.

“Ainda acredito que um acordo é possível, se os EUA decidirem abandonar o legado fracassado de Trump. O Irã não negociará para sempre”, escreveu Saeed Khatibzadeh na rede social.

Ontem (25), o embaixador iraniano para a Organização das Nações Unidas (ONU), Kazem Gharibabadi, afirmou que o país não tem obrigação de responder ao pedido da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão fiscalizador da ONU, para permitir o monitoramento de seu programa nuclear.

