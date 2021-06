Campanha de arrecadação de alimentos reúne mais de 200 clubes pelo Brasil

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Mais de 200 clubes no Brasil, de diferentes Estados e divisões, abriram as portas para receber doações de alimentos que serão entregues a famílias de todo País. A ação faz parte da campanha nacional “Mães da Favela Futebol Clube”, organizada pela Cufa (Central Única das Favelas), que tem o objetivo de ajudar milhares de brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O projeto também tem o apoio da Comunidade Door, Frente Nacional Antirracista e Agência África.

Continua depois da publicidade

São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza são alguns dos clubes que aderiram à campanha.

Lideranças regionais da Cufa farão a coleta dos alimentos e a distribuição para as famílias cadastradas no programa Mães da Favela. A expectativa é de que a parceria consiga render até 12 mil toneladas de alimentos arrecadados.

Advertisement

Para Kalyne Lima, vice-presidente da Cufa Nacional, a parceria com os clubes é uma oportunidade para sensibilizar as pessoas e engajá-las na causa alimentar. “As pessoas sabem que estamos atravessando um momento difícil e têm se mostrado muito solidárias. Ao mesmo tempo, percebemos que esse sentimento do povo, aliado ao apoio dos representantes de uma paixão nacional, que é o futebol, engaja muita gente a doar. Dessa forma, esperamos conseguir apoiar ainda mais as Mães da Favela que precisam”, afirma Kalyne.

Continua depois da publicidade

De acordo com a assessoria do Palmeiras, a ajuda vai além de apenas fornecer o espaço para armazenamento dos alimentos. A contribuição também está na infraestrutura que o clube pode fornecer e “o reforço que a campanha ganha com o Palmeiras apoiando em termos de divulgação e convocando sua torcida a participar”. O clube faz a arrecadação dos alimentos no estádio do Allianz Parque, pelo sistema drive-thru.

A Cufa também é responsável pela organização da Taça das Favelas, o maior torneio de campo entre favelas de todo o Brasil. A proposta da competição é dar visibilidade a jovens que buscam se tornar jogadores profissionais. Em 2017, Patrick de Paula disputou o torneio pela Casa Virada Futebol Arte, uma equipe de Santa Margarida, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O seu desempenho na Taça das Favelas atraiu os olhares do Palmeiras, que o trouxe para São Paulo.

ONDE DOAR

Continua depois da publicidade

No Estado de São Paulo, os interessados em contribuir com as doações podem se dirigir aos estádios dos quatro grandes clubes paulistas: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Na Neo Química Arena, a entrega dos alimentos pode ser feita neste sábado, das 8h às 18h, pelo lado leste, portão Staff, no estacionamento N. A entrada se dá via a Av. Miguel Ignácio Curi, 111.

O Palmeiras disponibilizou o portão C1 do Allianz Parque, localizado na Rua Padre Antônio Tomás, para receber as doações em um sistema de Drive Thru.

Na Vila Belmiro, casa do Santos, o local de doação é o Portão 10, no Salão de Mármore, localizado na Rua Princesa Isabel.

No estádio do São Paulo, Morumbi, as doações acontecem neste sábado entre 8h e 18h. Os alimentos devem ser entregues no portão 14, localizado na rua Erasmo Teixeira Assunção.

Caio Possati, especial para o Estadão, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].