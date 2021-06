Palmeiras decide renovar contrato de Raphael Veiga até dezembro de 2024

Por Estadão - Estadão 3

Um dos destaques do Palmeiras, o meio-campista Raphael Veiga teve seu contrato renovado. O clube decidiu ampliar por um ano o vínculo do atleta, estendendo o contrato do fim de 2023 para dezembro de 2024. O registro já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira.

Raphael Veiga faz parte dos atletas que o Palmeiras enxerga com potencial de venda para o exterior. O meio-campista tem 26 anos e deslanchou sob o comando de Abel Ferreira desde a temporada passada. Rony também entra nessa lista e, por isso, foi outro jogador a ter seu vínculo prorrogado. Além dos dois, o clube renovou nesta semana com Zé Rafael, que também passou a ter contrato válido até 2024.

O Palmeiras comprou Raphael Veiga do Coritiba no fim de 2016. Em 2017, o meio-campista não teve boas atuações em sua primeira temporada no time paulista e foi emprestado para o Athletico-PR em 2018. No clube paranaense, conseguiu se destacar e retornou ao Palmeiras na temporada seguinte.

O jogador não conseguiu engrenar em 2019, mas se encontrou após a chegada de Abel Ferreira na temporada 2020. Dos 31 gols que o meio-campista marcou em 130 partidas até o momento com a camisa alviverde, mais de metade deles, 16, foram marcados sob o comando do técnico português. De atleta criticado, ele se tornou peça fundamental nas conquistas da Libertadores e Copa do Brasil.

Em relação a outros jogadores do elenco, a renovação de Willian por mais um ano está bem encaminhada. Já Jailson, Felipe Melo e o jovem Luan Silva, com vínculo apenas até dezembro, ainda não têm futuro definido.

