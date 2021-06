Com Nacho Fernandez quase recuperado, Atlético-MG sofre com surto de covid-19

Por Estadão - Estadão 5

Afastado na última segunda-feira em função da infecção por covid-19, o argentino Nacho Fernandez informou por meio de postagens nas redes sociais que já não sofre com os sintomas da doença e pretende logo estar à disposição do técnico Cuca. Mas enquanto aguarda a volta do atleta, o Atlético-MG vem administrando um novo surto do novo coronavírus na Cidade do Galo. Desde o início de junho, oito jogadores testaram positivo para a covid-19.

O retorno de Nacho Fernandez é aguardado com ansiedade pelo departamento de futebol, já que o atleta vem sendo um dos destaques do elenco desde que chegou a Belo Horizonte.

Afastado na última segunda-feira, quando foi detectado a contaminação pelo vírus, o jogador logo iniciou o isolamento social como uma das meditas de protocolo sanitário. Em postagem nas redes sociais, a assessoria do atacante falou da franca recuperação. “Nacho nos conta que se encontra dava vez melhor, praticamente sem sintomas e que seu recuperação está em franco crescimento”.

De acordo com o tratamento que vem sendo utilizado pelos clubes, ele deverá ficar pelo menos mais 10 dias afastado a contar da data do exame positivo.

Na testagem do elenco que detectou o novo coronavírus em Nacho Fernandez, mais quatro atletas também foram diagnosticados com a doença: o meia Nathan, os atacantes Dylan Borrero e Marrony e o zagueiro Micael, da categoria de base do Atlético-MG. Eles se juntam ao zagueiro Igor Rabelo, que já cumpre isolamento social.

A ausência de Nacho Fernandez coincide com duas derrapadas do time mineiro no Campeonato Brasileiro: empate em casa com a Chapecoense por 1 a 1 e derrota para o Ceará, fora, por 2 a 1. Considerado um dos favoritos ao título, o Atlético-MG soma 10 pontos em seis rodadas e ocupa a sétima colocação.

O líder isolado da competição é o Red Bull Bragantino, com 14 pontos. Na rodada do final de semana, a sétima do Brasileirão, a equipe do técnico Cuca terá pela frente o Santos, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

