SP retoma vacinação contra covid-19, mas doses voltam a se esgotar em 13 postos

Após ser suspensa na terça-feira, 22, por falta do imunizante, e ser retomada um dia depois, a vacinação contra a covid-19 voltou a enfrentar problemas na tarde desta quarta-feira, 23, em São Paulo. Ao menos 13 postos de saúde (cinco na zona leste, dois na zona norte e seis na zona sul) ficaram sem vacina e interromperam a imunização, de acordo com o Filômetro, o site “De Olho na Fila”, da Prefeitura.

Além disso, ainda segundo informações oficiais, outros 25 postos estavam fechados às 17h; o horário da maior parte das unidades prevê funcionamento até 19h. O site é atualizado a cada duas horas. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que, “devido à alta procura”, ocorreu “desabatecimento pontual” em algumas unidades. “Por conta disso, foi realizado o remanejamento de doses entre os postos do município.”

“Os munícipes podem procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMA/UBS Integradas, das 7h às 19h, além dos SAEs (Serviços de Atenção Especializada), mega postos com acesso a pedestres, mais de 130 postos volantes, postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras, das 8h às 17h”, reforçou a pasta municipal.

A secretaria disse aguardar o recebimento de novas remessas do imunizante, repasse que é feito pelo Ministério da Saúde por meio do governo do Estado, de acordo com a abertura de cada grupo a ser vacinado.

Durante a manhã o movimento era tranquilo nos locais de vacinação. A retomada da imunização contra a covid-19, em São Paulo, fez muito paulistano acordar ansioso nesta quarta-feira, 23. Nos cinco postos de vacinação visitados pela reportagem, o panorama era o mesmo: tranquilidade e vacinação transcorrendo normalmente nos bairros de Santa Cecília, Bela Vista, Mandaqui e Casa verde.

Após ser suspensa na terça por falta do imunizante, a vacinação voltou a acontecer nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade nesta quarta. O movimento variou durante a manhã, como nos outros dias. Embora as UBS estivessem com filas de 40 minutos, o semblante de quem aguardava era diferente.

“Fiquei ansiosa hoje, com medo, antes de sair de casa. Tenho 50 anos e meu dia era no sábado. Aí, não pude vir na segunda, e na terça acabou”, diz a publicitária Ana Cecília Gomes, 50.

Nem a espera na fila da UBS Nossa Senhora do Brasil, na Bela Vista, a desanimou. “Estou muito feliz, vou tomar a Coronavac satisfeita. Chegou o meu momento”, afirma.

A suspensão da vacinação na terça atrasou os planos de alguns paulistanos. “Iria vir ontem com meu marido. Acabei tendo que vir hoje e ele só poderá vir amanhã”, diz a decoradora Marcela Barone, 49.

Ela foi uma das pessoas que logo cedo foi à UBS Santa Cecília e encontrou o local sem filas e com movimento tranquilo. Elias Andrade, 51, também. “Assisti ao jornal logo cedo hoje para saber se ia ter vacina ou não. Falaram que tinha, vim correndo”, afirma.

Na zona norte da cidade, os postos também tiveram movimento dentro do normal. Na UBS Walter Elias, na Casa Verde, nem parecia que a vacinação havia suspensa por um dia: o movimento era tranquilo e as pessoas não levavam mais do que 10 minutos do momento em que chegavam ao local até serem imunizadas.

“Fiquei apreensiva com a suspensão, mas vi que estava normal hoje e vim”, diz Katia Pizzi, 49. Não muito longe dali, na UBS Vila Barbosa, também na zona norte, o movimento frustrou a vendedora ambulante Maria Evangelhista Coelho, 55. “Está a manhã toda assim”, afirma. (Colaborou Natália Santos, especial para o Estadão)

Veja como fica o calendário na capital paulista nos próximos dias:

49 anos: 23/06 (quarta)

48 anos: 24/06 (quinta)

47 anos: 25/06 (sexta)

Repescagem de 47 a 49 anos: 26/06 (sábado)

46 e 45 anos: 28/06 (segunda)

44 e 43 anos: 29/06 (terça)

42 anos: 30/06 (quarta)

Repescagem de 42 a 44 anos: 3/07 (sábado)

41 anos: 5/07 (segunda)

40 anos: 8/07 (quinta)

Repescagem de 40 a 44 anos: 10/07 (sábado)

Emílio Sant'Anna

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

