Faria: operários fazendo 'L' em foto com Bolsonaro "estavam apontando para o céu"

Por Estadão - Estadão 15

Advertisement

Advertisement

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), minimizou uma foto que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira, em que operários, em foto com o presidente Jair Bolsonaro, faziam a letra “L” com as mãos. “Estavam apontando para o céu, a pedido de Bolsonaro”, disse o ministro, em live nas redes sociais ao lado do chefe do Planalto. O gesto foi entendido por muitos como demonstração de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Continua depois da publicidade

De olho nas eleições de 2022, Bolsonaro ainda declarou que Lula “fica dizendo por aí” que foi inocentado. “Se delatores devolveram R$ 3 bi, é porque os chefes roubaram muito mais que isso”, disse, em referência aos escândalos de corrupção envolvendo a administração petista. Lula e Bolsonaro devem se enfrentar na disputa presidencial do ano que vem.

O ex-presidente Lula teve processos anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por irregularidade na competência do foro de Curitiba. A Corte, porém, não julgou o mérito das condenações agora anuladas.

Eduardo Gayer, Pedro Caramuru e Gustavo Côrtes

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].