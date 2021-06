No RN, Bolsonaro abaixa máscara de criança e pede à menina retirar a proteção

Por Estadão - Estadão 15

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retirou a máscara de uma criança que pegou no colo para tirar uma fotografia, hoje (24), durante agenda no Rio Grande do Norte. Em vídeo que circula nas redes sociais, o presidente recebeu o menino vestido com camisa do Brasil de um dos apoiadores que se aglomeravam para cumprimentá-lo e, ao serem fotografados, Bolsonaro retira o assessório básico para a proteção contra covid-19

Durante cerimônia de visita técnica na barragem de Oiticica em Jurucutu, também Rio grande do Norte, Bolsonaro pediu para que a menina Larissa Dantas, de 10 anos, também retirasse a máscara para declamar um poema em sua homenagem. A garota, que se declarou “bolsonarista”, iniciou a apresentação com a máscara, mas logo foi interrompida por Bolsonaro. Ele fez um gesto para que ela abaixasse a proteção. Larissa atendeu o pedido.

Nos dois casos, Bolsonaro estava sem máscara. Recentemente, o presidente anunciou que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga um estudo para desobrigar quem já teve covid-19 ou está imunizado contra a doença de usar o acessório. Ainda não houve resposta.

Os atos geraram críticas como a da ex-aliada deputada federal Joice Hasselman. Ela compartilhou o vídeo no qual ele retira a máscara do menino e comentou: “Santo Deus, o monstro terrorista está descontrolado”, escreveu em sua conta no Twitter.

Gustavo Côrtes e Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

