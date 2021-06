Brasília amplia horário de venda de bebidas e flexibiliza toque de recolher

Por Estadão - Estadão 2

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou a ampliação do horário de venda de bebidas alcoólicas e reduziu o período do toque de recolher na capital do País. Segundo decreto publicado nesta quinta-feira, 24, em edição extra do Diário Oficial local, os estabelecimentos ficam proibidos de vender bebida a partir da meia-noite. Antes, a restrição começava às 23h.

Com o novo decreto, o toque de recolher passa a ser da 1h às 5h. Até então, a restrição de circulação na capital federal ocorria de 0h a 5h. Ambas as medidas passam a valer a partir de hoje.

Bruno Luiz, especial para o Braodcast

Estadao Conteudo

