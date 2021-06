Lexa lança documentário na Globoplay: 'abri meu coração completamente'

Por Estadão - Estadão 6

Lexa volta ao passado em uma nova série documental da Globoplay lançada nesta quinta-feira, 24. Lexa: Mostra Esse Poder relembra o início da carreira da cantora, os desafios, reviravoltas, a consagração musical e os planos para o futuro.

Com cinco episódios no streaming da Globo, o longa também vai ao ar no Multishow em outubro. O documentário vai mostrar o trabalho que ela teve como padeira e relatos da artista que diz ter sofrido com crises de ansiedade e ofensas machistas no funk.

Será possível acompanhar uma visita dela à antiga casa, na comunidade Araticum, na cidade do Rio de Janeiro, a vida a dois com o marido MC Guimê, em São Paulo, e a rotina profissional.

A série também conta com depoimentos de familiares e nomes como Xuxa Meneghel, Preta Gil, Verônica Costa, Tati Quebra Barraco e Anitta, além de exibir os bastidores de clipes como Quebrar seu Coração, Sussu e também a gravação em estúdio do hit Suavidade.

“Eu abri meu coração completamente. Então, as pessoas vão ver minhas inseguranças, muita coisa que nunca falei na vida, me mostrei totalmente. Como a minha crise de ansiedade, por exemplo, que eu tive que tratar e mexeu muito comigo”, disse a artista nas redes sociais .

Lexa também respondeu a pergunta de um fã sobre o que quis transmitir com o documentário: “Nada é impossível para aquele que acorda cedo e vai atrás! Eu busquei o meu sonho e deu certo”, comemorou.

O projeto é de KondZilla Filmes, com a produção executiva de Konrad Dantas e Darlin Ferrattry. A música de abertura, Prazer, Eu Sou a Lexa, será lançada pela Som Livre nas plataformas de streaming nesta sexta-feira, 25.

Redação, O Estado de S.Paulo

