Gustavo Silva volta, mas Luan segue como desfalque do Corinthians no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Destaque do Corinthians nos últimos jogos, Gustavo Silva está de volta após ser liberado do jogo contra o Bahia em decorrência da morte de seu pai. Deve entrar como titular diante do Sport, nesta quinta-feira. Já o meia Luan, ainda com tendinite, segue como desfalque.

Continua depois da publicidade

O técnico Sylvinho relacionou 24 jogadores para o embate contra os pernambucanos na Neo Química Arena, em Itaquera. Além da ausência pelo segundo jogo seguido do camisa 7, a surpresa na lista é a aparição do jovem Mandaca, agora o substituto imediato de Fagner, após o empréstimo de Bruno Méndez ao Internacional.

João Victor já realizou alguns jogos pela ala direita, mas Sylvinho prefere vê-lo como parceiro de Gil, para tristeza de Jemerson, que sonhava em atuar antes do término do contrato para negociar uma renovação.

Advertisement

O treinador corintiano não confirmou qual será a escalação, mas dificilmente abrirá mão de começar o jogo com seu principal jogador ofensivo. Mesmo ainda abalado pela perda do pai, Gustavo Silva gostaria de prestar uma homenagem no campo.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que Raul Gustavo vinha formando a dupla de defesa titular com Gil quando sua noiva sofreu um aborto espontâneo. Ele acabou liberado, e voltou como reserva. No ataque, com as carências e também a ausência de Léo Natel, Gustavo Silva ainda carrega muito prestígio.

Envolvido em polêmica por ter utilizado uma suposta chuteira verde em Salvador, o centroavante Jô está relacionado. A direção havia anunciado multa e ainda tem uma pressão por sua saída de parte da torcida organizada. Nada, porém, deve ocorrer e ele segue normalmente no clube. Já Danilo Avelar teve seu vínculo rescindido após fazer um comentário racista em um jogo online.

Confira os 24 relacionados por Sylvinho:

Continua depois da publicidade

Goleiros: Cássio, Matheus Donelli

Laterais: Fagner, Mandaca, Fábio Santos e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor, Jemerson, Raul Gustavo

Meio-campistas: Gabriel, Roni, Xavier, Cantillo, Araos, Ramiro, Mateus Vital, Vitinho, Adson

Atacantes: Felipe, Gabriel Pereira, Jô, Gustavo Silva e Cauê.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].