Alvo de investigações, Ricardo Salles deixa Ministério do Meio Ambiente

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O governo informou nesta quarta-feira, 23, a exoneração, a pedido, de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. No mesmo decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, está a nomeação de Joaquim Alvaro Pereira Leite para comandar a Pasta.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].