Em sua reestreia, Aguirre não deve mexer no Inter para duelo com a Chapecoense

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Em sua reestreia no comando da equipe do Internacional, o técnico Diego Aguirre não deverá fazer mudanças no na escalação nesta quinta-feira, diante da Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

Marcelo Lomba e Saravia, liberados após dez dias de quarentena por causa do coronavírus, deverão ficar como opção no banco de reservas. A titularidade permanecerá com Daniel e Heitor.

Já para os lugares de Rodrigo Lindoso e Lucas Ramos, Aguirre tem como alternativas Johnny e Rodrigo Dourado para a função de primeiro volante e Mauricio e Caio Vidal para a vaga no ataque. O certo é que Taison e Moisés, ambos contundidos, estão fora.

Advertisement

Uma escalação provável para iniciar a disputa em Santa Catarina poderá formar com: Daniel; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Léo Borges; Rodrigo Dourado (Johnny), Mauricio (Caio Vidal), Edenílson e Patrick; Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

Continua depois da publicidade

Em cinco partidas disputadas, o Inter só venceu uma vez, empatou outras duas e foi derrotado em dois duelos. O ataque marcou cinco vezes, mas a defesa foi vazada em nove oportunidades.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].