Michelle Barros substitui Rodrigo Bocardi na apresentação do 'Bom Dia São Paulo'

Michelle Barros substitui o apresentador do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi, desde a última sexta-feira, 18. Isso porque Renata Lo Prete, que comanda o Jornal da Globo, teve de sair em licença médica por um período de uma semana. Bocardi, então, ficou no horário noturno da TV Globo. Não é a primeira vez que ele comanda o telejornal. Em março, o apresentador cobriu as férias de Renata Lo Prete. Nas redes sociais, Michelle Barros explicou aos seguidores sobre a mudança. “Voltei! Enquanto o @rodrigobocardi passa uns dias à noite no ‘JG’, eu fico cá no ‘BDSP’ com a Cinthia Toledo”, escreveu na foto na qual aparece ao lado da colega repórter, no estúdio.

