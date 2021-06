Guarani pressiona, mas só empata com o Remo e perde a chance de entrar no G4

Por Estadão - Estadão 9

O Guarani até aumentou a invencibilidade para três jogos, mas não passou de um empate sem gols com o Remo na noite desta terça-feira, no Baenão, em Belém (PA), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro pressionou em busca do triunfo, mas ele não veio.

O resultado não ajudou o time do técnico Daniel Paulista a entrar no G4 zona de acesso. O Guarani parou na sétima colocação com nove pontos, a um do objetivo. O Remo, por sua vez, aparece em 13.º lugar com seis pontos, a dois da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi sonolento. Aos 10 minutos, Matheus Davó recebeu e bateu cruzado da grande área. A bola passou perto. O Remo apareceu aos 22 minutos em chute de Lucas Siqueira que parou no goleiro Gabriel Mesquita.

O Guarani, logo aos sete minutos do segundo tempo, parou no travessão em chute de fora da área de Rodrigo Andrade. Três minutos depois, Andrigo recebeu de Rodrigo Andrade e bateu firme, mas Vinícius defendeu. No minuto seguinte, Davó recebeu de Andrigo e bateu cruzado. A bola passou perto da trave.

Apesar do início promissor, o Guarani não conseguiu resultar a pressão em gol e ficou no empate com o Remo. Este, por sua vez, pouco fez para vencer mesmo jogando como mandante. Ainda ficou com um a menos nos acréscimos depois que Dioguinho acertou o rosto de Bidu e foi expulso.

Na sétima rodada, o Remo visitará o Náutico, em Recife, no sábado, às 21 horas. O Guarani, por sua vez, receberá o Coritiba na sexta-feira, às 19 horas, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 0 GUARANI

REMO – Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Fredson) e Igor Fernandes; Vinícius Kiss (Arthur), Lucas Siqueira e Rafinha (Renan Gorne); Jefferson (Gabriel Lima), Dioguinho e Edson Cariús (Felipe Gedoz). Técnico: Paulo Bonamigo.

GUARANI – Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Carlão (Ronaldo Alves) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Pablo (Matheus Souza), Andrigo (Índio) e Júlio César (Allanzinho); Davó (Lucão do Break). Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO – Antônio Magno Cordeiro (CE).

CARTÕES AMARELOS Igor Fernandes e Felipe Gedoz (REMO); Thales e Diogo Mateus (GUARANI).

CARTÃO VERMELHO Dioguinho (REMO)

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Baenão, em Belém (PA).

