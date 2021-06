Ex-meia Alex vira auxiliar técnico de Sylvinho no Corinthians

Por Estadão - Estadão 6

Ainda sem conseguir dar novo rumo ao Corinthians, Sylvinho ganhou um reforço em sua comissão técnica nesta terça-feira. O ex-meia Alex Meschini, com passagem pelo próprio Corinthians e pelo Internacional como jogador, será o novo auxiliar técnico da equipe, ao lado de Doriva.

Aos 39 anos, Alex deixou os gramados em 2016 e vinha atuando como coordenador das categorias de base do Corinthians. Nesta terça, ele mudou de função e já participou do treino da equipe principal, ao lado de Sylvinho, que ainda está em início de trabalho no clube.

Alex foi a principal “novidade” do treino, marcado pela atividade regenerativa daqueles jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Bahia, domingo, pelo Brasileirão. Os demais foram a campo para um trabalho coletivo em campo reduzido, sob a orientação do treinador.

Ainda enfrentando problemas com desfalques, Sylvinho reforçou a atividade com cinco atletas da base: o goleiro Yago, o lateral-direito Igor Formiga, o lateral-esquerdo Luan Vitor, e os meio-campistas Du Queiroz e Emerson.

Nesta quarta, no período da tarde, o treinador deve definir quem serão os titulares para o jogo contra o Sport, na quinta, na Neo Química Arena. Uma provável formação teria Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.

DE SAÍDA – Perto de deixar o clube paulista, o zagueiro Bruno Méndez fez apenas um treino de fortalecimento muscular na parte interna do CT nesta terça. Em negociação avançada com o Internacional, o jogador já foi liberado pela diretoria do treino desta quarta. Méndez deve ser cedido por empréstimo de um ano ao clube gaúcho.

