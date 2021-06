Após previsão de manter calendário de vacinação, Prefeitura de SP muda cronograma

Por Estadão - Estadão 4

A vacinação contra a covid-19 será retomada na capital paulista na quarta-feira, 23. A campanha foi suspensa nesta terça-feira, 22, por falta de doses. O secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse ao Estadão que os pontos de vacinação estão sendo reabastecidos com 181,8 mil doses de Coronavac (primeira dose) e 30 mil de AstraZeneca (segunda dose). Apesar de Aparecido ter afirmado que a suspensão não vai atrasar o calendário de vacinação, o cronograma para as pessoas de 44 a 48 anos foi alterado.

No início da manhã desta terça, a Prefeitura havia divulgado um novo calendário com alteração nas datas de vacinação das pessoas entre 46 e 48 anos. Horas depois, o cronograma foi alterado novamente. Agora, as mudanças também abrangem quem tem 44 e 45 anos. Veja as novas datas:

49 anos: 23/06 (quarta-feira)

48 anos: 24/06 (quinta-feira)

47 anos: 25/06 (sexta-feira)

46 e 45 anos: 28/06 (segunda-feira)

44 e 43 anos: 29/06 (terça-feira)

42 anos: 30/06 (quarta-feira)

41 anos: 05/07 (segunda-feira)

40 anos: 08/07 (quinta-feira)

Segundo o secretário Edson Aparecido, as mudanças não devem refletir no restante do cronograma. “Nós acreditamos que o PNI vai conseguir manter o abastecimento (de vacinas) e nós vamos manter o calendário”, disse em entrevista à Eldorado. O calendário da cidade está de acordo com o cronograma proposto pelo governo do Estado.

Relembre

Na segunda-feira, a maior parte das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo já relatavam falta de doses da vacina contra a covid-19. Nesta terça, a imunização foi oficialmente suspensa na capital.

Segundo o secretário municipal de Saúde, a campanha de vacinação bateu “recorde absoluto” de doses aplicadas nos últimos dias. Entre segunda e quarta-feira da semana passada, mais de 1,2 milhão de pessoas foram vacinadas com a primeira dose na capital. Aparecido disse que 93% das pessoas de 50 a 59 anos já tomaram a vacina na cidade.

Mariana Hallal

Estadao Conteudo

