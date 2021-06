Felipe Melo cobra Patrick de Paula e Lucas Lima: 'Foi um erro grotesco'

Por Estadão - Estadão 6

Na última sexta-feira, o meia Lucas Lima foi visto saindo de uma festa clandestina em São Paulo e, consequentemente, foi pressionado por torcedores do Palmeiras, que pediram a sua saída do clube. Na segunda, foi a vez de o volante Patrick de Paula ser visto fora de casa fora do horário permitido pelo governo de São Paulo, também em uma balada.

Ambos os jogadores, apesar de Patrick de Paula ter falado que estava jantando em um restaurante e evitou aglomeração a todo momentos, foram multados pela diretoria do clube e foram afastados das atividades e treinamentos com o resto do grupo, mas continuam treinando à parte. O erro dos jogadores teve um peso ainda maior quando se lembra que, na última semana, três funcionários do Palmeiras faleceram após contrair a covid-19.

Na noite de segunda-feira, o volante Felipe Melo, um dos capitães e líderes do Palmeiras, concedeu entrevista à TV a cabo TNT Sports, onde falou sobre os acontecimentos de quebra de protocolo de segurança com jogadores do elenco alviverde. O jogador repudiou a atitude e destacou a importância dos companheiros entenderem que erros dessa natureza jamais podem se repetir.

“É complicado e difícil devido ao momento, por tudo o que está acontecendo e, sobretudo, sobre o que aconteceu dentro do clube, dessas três vidas. Erraram o Lucas Lima como Patrick de Paula, eu creio que já foram multados, mas é complicado colocá-los na parede e fuzilar cada um deles, já que não pode voltar atrás”, disse.

“Foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir! Tivemos reuniões aqui dentro, vamos cobrar como líderes. Nossa direção, presidente, estão cobrando, mas são meus companheiros de trabalho, atletas que jogam junto comigo no Palmeiras e não tenha dúvida que eu jamais vou deixar para trás um atleta meu”, comentou.

Felipe Melo deixou claro que é preciso fazer com que eles entendam a gravidade das ações. “Esse é um erro que precisamos abraçá-los e fazer eles entenderem que não pode se repetir de forma alguma porque vidas estão sendo ceifadas por causa do vírus e não pode dar mole. Até porque também tenho quatro filhos e um é asmático. Tenho mãe, pai, avó e eu jamais me perdoaria se trouxesse o vírus para dentro de casa”, finalizou.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

