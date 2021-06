Reguladores afirmam a Biden que sistema financeiro dos EUA está em condição forte

Por Estadão - Estadão 5

Em uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reguladores afirmaram que o sistema financeiro do país está em uma condição “forte”, e que os riscos foram mitigados com a “robusta injeção de capital e liquidez” no sistema bancário. Em comunicado publicado pela Casa Branca, também foi destacada a capacidade dos balanços das famílias, estimulados pelo apoio fiscal e a retomada da economia.

Os reguladores apontaram ainda que estão fazendo progressos relativos ao decreto de Biden sobre riscos relacionados ao clima, e que estão discutindo a promoção de crédito de maneira mais inclusiva, com destaque para potenciais compradores de residências e pequenos negócios, diz o documento.

