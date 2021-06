Christiane Torloni se classifica para a próxima fase do 'Super Dança dos Famosos'

Por Estadão - Estadão 7

A atriz Christiane Torloni levou as melhores notas do Super Dança dos Famosos neste domingo, 20, e se classificou para a segunda fase da competição. Tiago Leifert apresentou o programa no primeiro domingo após o fim do Domingão do Faustão.

Tiago Abravanel e Odilon Wagner, os derrotados do fim de semana, disputarão uma repescagem para saber quem fica com a última vaga da próxima etapa.

Christiane Torloni entra na segunda fase ao lado dos já classificados: Dandara Mariana, Lucy Ramos, Marcello Melo Jr., Maria Joana e Paolla Oliveira.

As duas apresentações de cada dupla ao som de Forró e Rock foram avaliadas por Angélica, Simone e Moacyr Franco no júri artístico. Já no técnico as notas ficaram por conta de Carlinhos de Jesus e Claudia Motta, que foram somadas com a nota do auditório para o resultado final.

AS NOTAS DE CHRISTIANE TORLONI:

Forró:

Júri artístico: 10/10/10

Júri técnico: 10/10

Auditório: 9.9

Rock:

Júri artístico: 10/10/10

Júri técnico: 10/10

Auditório: 10

Total: 119.9

AS NOTAS DE TIAGO ABRAVANEL:

Forró:

Júri artístico: 10/10/10

Júri técnico: 10/9.9

Auditório: 9.8

Rock:

Júri artístico: 10/10/10

Júri técnico: 10/10

Auditório: 9.9

Total: 119.6

AS NOTAS DE ODILON WAGNER:

Forró:

Júri artístico: 10/10/10

Júri técnico: 9.9/9.9

Auditório: 9.8

Rock:

Júri artístico: 10/10/10

Júri técnico: 10/10

Auditório: 9.8

Total: 119.4

João Paulo dos Santos, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

