Navio colide em estação de balsas no Porto de Santos

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O navio de contêineres Cap San Antonio bateu na estação de balsas no Porto de Santos, no lado do Guarujá, na Baixada Santista, na tarde deste domingo, 20. Ninguém ficou ferido no acidente.

Continua depois da publicidade

Segundo o Departamento Hidroviário, a colisão danificou a plataforma de embarque de ciclistas. Por isso, a travessia Santos-Guarujá chegou a ser paralisada no início da tarde, mas o atendimento a pedestres, ciclistas e veículos já foi normalizado.

“Apesar da ocorrência, o tempo de espera para o embarque é normal e, neste momento, é de 20 minutos”, afirma o Departamento Hidroviário, em nota. “As causas do acidente serão apuradas pela Capitania dos Portos.”

Advertisement

Vídeos do acidente circulam nas redes sociais. De acordo com a plataforma MarineTraffic, que reúne dados abertos sobre navegação, o Cap San Antonio tem como destino o Porto de Paranaguá, no Paraná.

Continua depois da publicidade

Em nota enviada ao G1, a Santos Port Authority (SPA) disse que, após deixar um terminal na margem esquerda, a embarcação navegou nas proximidades das travessias de balsas e atingiu um flutuador. O acidente não provocou impacto nas operação do porto, segundo a reportagem.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].