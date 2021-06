Há tentativa deliberada de ferir as instituições, afirma Tasso

Por Estadão - Estadão 9

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse neste domingo, 20, não ter dúvida de que setores do que chamou de “alta vida oficial brasileira” se movimentam para causar ruptura das instituições democráticas do País. “Ainda acredito nas instituições. Mas que há tentativa deliberada de ferir as instituições, eu hoje não tenho mais dúvida”, disse Tasso ao responder questionamento sobre os riscos à democracia brasileira durante live do Parlatório, grupo que reúne empresários, economistas e intelectuais.

“Estamos nesse caminho, nesse rumo. Para dar uma resposta um pouco otimista, não acredito que será bem sucedido. Mas é um fato que setores da alta vida oficial brasileira estão caminhando nessa direção”, afirmou o senador.

