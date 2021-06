Miuwalkee derruba estrelado Brooklyn Nets na prorrogação e vai à decisão do Leste

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Quando Kevin Durant arremessou da linha de três e acertou a cesta, restando somente um segundo para a partida acabar, a certeza era de que o Brooklyn Nets tinha vencido a batalha com o Milwaukee Bucks nos playoffs da NBA. Mas o astro pisou na linha, o lance foi confirmado de dois pontos e a partida acabou indo para a prorrogação, com 109 a 109. Menos nervosos, os visitantes erraram menos nos 5 minutos adicionais e acabaram vitoriosos com 115 a 111, calando Nova York e deixando o estrelado rival pelo caminho.

Continua depois da publicidade

Durant tinha tudo para sair de quadra como herói. Jogou o tempo todo e sua cesta com o cronômetro zerando se transformou em recorde de pontos num jogo 7 de playoffs. Anotou, ali, seu 48° na decisão da vaga às finais da Conferência Leste. A mãe, nas arquibancadas da Barclays Center, chorava, os companheiros pulavam alegres, mas o lance serviu apenas para o placar ser igualado e ele superar os 47 pontos de Dominique Wilkins pelo Atlanta Hawks sobre o Boston Celtics em 1988.

A careta do ala/pivô com o pisão na linha seria o retrato do time após a prorrogação. Numa partida com muitas trocas de liderança e imprevisível até o lance final – os Bucks ainda tiveram chance de ganhar no tempo normal, a vaga viria apenas na sétima prorrogação da história dos jogos 7.

Advertisement

Curiosamente, a euforia pelo empate no lance final não ajudou os Nets. Na verdade, Giannis Antetokoumnpo e cia. erraram menos numa prorrogação de apenas 8 pontos, para fazer história. Depois de acertar seu primeiro arremesso no tempo extra, nada mais deu certo ao Brooklyn. O Milwaukee virou para 113 a 111 e Durant não acertava mais nada. Levou um toco e ainda falhou no lance que poderia empatar novamente a partida. Os Bucks fecharam a conta com menos de um segundo em lances livres.

Continua depois da publicidade

Durant terminou como cestinha após atuar os 53 minutos da partida e fazer 48 pontos, mas a grande festa foi mesmo de Antetokoumnpo, astro dos Bucks, que colaborou com 40 pontos nos 50 minutos em que esteve em quadra. Apesar do enorme investimento em Durant, Griffin, Kyrie Irving e James Harden, o Brooklyn se despede bem antes do esperado.

O Milwaukee decide novamente a Conferência do Leste, após dois anos, tentando ir à sonhada final da NBA. Vai encarar o vencedor de Atlanta Hawks ou Philadelphia 76ers, que fazem o jogo sete neste domingo.

Confira o resultado deste sábado:

Continua depois da publicidade

Brooklyn Nets 111 x 115 Miuwalkee Bucks

Confira os jogos deste domingo:

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].