Medina se destaca em estreia na etapa do Surf Ranch e garante vaga na WSL Finals

Em grande fase na temporada, Gabriel Medina se destacou em sua estreia na etapa do Surf Ranch do Circuito Mundial de Surfe, neste sábado, e garantiu por antecipação a primeira vaga no WSL Finals, etapa que vai definir o campeão da temporada 2021.

O bicampeão mundial garantiu a classificação ao se destacar na grande piscina de ondas de Kelly Slater, na cidade de Lemoore, nos Estados unidos. Ele avançou à semifinal da etapa com a segunda melhor pontuação (17 pontos), atrás apenas de Filipe Toledo (17,80), outro brasileiro que vem na briga pelo título.

Vencedor de duas das cinco etapas já finalizadas na temporada, Medina obteve pontuação suficiente neste sábado para assegurar a vaga matemática no WSL Finals. A etapa, a última do campeonato, está marcada para setembro, em Trestles, também nos EUA, e vai contar somente com os cinco melhores surfistas do ranking para a disputa do título mundial.

Medina lidera a classificação geral da temporada, com 38.920 pontos, contra 30.235 do compatriota Italo Ferreira, vice-líder do campeonato e atual campeão mundial. Neste sábado, ele esteve entre os oito melhores que avançam direto à próxima fase, ficando em 7º lugar na classificação da primeira rodada no Surf Ranch.

Yago Dora e Adriano de Souza, o Mineirinho, são os outros brasileiros já classificados. Miguel Pupo, Peterson Crisanto, Deivid Silva e Caio Ibelli ainda vão tentar em uma rodada bônus melhorarem seus resultados para uma nova chance de classificação.

