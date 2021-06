Internacional confirma contratação do técnico Diego Aguirre

Por Estadão - Estadão 7

O Internacional terá um velho conhecido de volta ao cargo de técnico: o uruguaio Diego Aguirre. A contratação do treinador foi anunciada pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em entrevista coletiva neste sábado. Aguirre passou pelo clube como jogador entre 1988 e 1989 e como treinador, em 2015.

Ele acertou contrato até dezembro de 2022 e terá em sua comissão técnica o auxiliar Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. Aguirre vai substituir Miguel Ángel Ramírez, demitido do clube gaúcho após a queda na Copa do Brasil para o Vitória no dia 10. O uruguaio estava sem clube desde que saiu do Al Rayann, do Catar, em dezembro de 2020. No Brasil, também já trabalhou no comando do São Paulo (2018) e do Atlético-MG (2016).

Aguirre comandou o Inter por sete meses em 2015, conquistando um Campeonato Gaúcho e chegando até a semifinal da Copa Libertadores, quando acabou eliminado pelo Tigres, do México. Após a queda no torneio continental, acabou demitido pela diretoria do clube. Foram 50 partidas, com 25 vitórias, 15 empates e 10 derrotas.

“Quero deixar claro que o Inter levantou elementos, buscou informações, mas fez proposta para um único treinador. Estamos anunciando Diego Aguirre como nosso treinador. Alguém que tem história com o clube, que teve sua passagem interrompida e volta para vencer. Conquistou o título gaúcho, chegou à semifinal da Libertadores e volta para sermos protagonistas”, disse Barcellos.

Aguirre também comemorou o retorno. “Felicidade e orgulho de representar essa camisa mais uma vez. Como jogador e treinador ganhamos grandes jogos e ficou o sentimento que essa história deve continuar. Estou de volta para um lugar que fui muito feliz e tenho certeza que vamos viver momentos extraordinários juntos”, disse Aguirre.

O novo treinador colorado não assumirá o time neste fim de semana. Assim, o interino Osmar Loss seguirá comandando o time, contra o Ceará neste domingo, no Beira-Rio, pela 5ª rodada do Brasileirão.

PAULO PAIXÃO – Aguirre não será o único a voltar ao time. Neste sábado, o clube também anunciou o retorno de Paulo Paixão para ocupar a função de coordenador de preparação física. Será a terceira passagem dele pelo Inter. Antes, liderou a preparação física do time gaúcho nas temporadas 2005 e 2006, com os técnicos Muricy Ramalho e Abel Braga. E também em 2013, com Dunga.

Além disso, Paixão participou das conquistas do tetra e do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, em 1994 e 2002.

