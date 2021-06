Casagrande e Foresti vencem as corridas da 3ª etapa da Stock Car

Por Estadão - Estadão 6

Os pilotos Gabriel Casagrande e Lucas Foresti venceram, respectivamente, a primeira e a segunda corrida da 3ª etapa da Stock Car, neste sábado, em rodada dupla disputada no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Na corrida que abriu o dia, Gabriel Casagrande, que largou em terceiro no grid, travou uma grande batalha pela ponta com Ricardo Zonta, o pole position, e conseguiu a ultrapassagem para assumir a primeira colocação e levantar o caneco da primeira bateria. Para completar o pódio, Thiago Camilo garantiu o terceiro lugar.

Na sequência, Casagrande não teve a mesma sorte e acabou saindo da corrida após colidir com outro carro. Zonta, por sua vez, seguiu dando trabalho e conseguiu o segundo pódio do dia, terminando em terceiro lugar na segunda bateria. Porém, o grande destaque foi Lucas Foresti, da KTF, que largou na 17ª posição e avançou com intensidade frente aos adversários, superando o experiente Rubens Barrichello e conseguindo sua primeira vitória na atual temporada da Stock Car.

Na classificação geral, Daniel Serra é o primeiro colocado, com 71 pontos, seguido de Bruno Baptista, com 69, e Átila Abreu, com 60. Entre as estrelas que correm a Stock Car, o pentacampeão Cacá Bueno está na 8ª colocação, os ex-pilotos da Ferrari Felipe Massa e Rubens Barrichello estão na 17ª e 28ª posições, respectivamente, e o ex-piloto da Indy Tony Kanaan está na 22ª colocação.

A quarta etapa do circuito da competição ocorre neste domingo, às 9h10, começando pelos treinos classificatórios.

