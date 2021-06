Promotoria no Rio denuncia homem preso por furto de bicicleta elétrica no Leblon

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Ministério Público do Rio ofereceu denúncia à Justiça contra Igor Martins Pinheiro, de 22 anos, pelo furto de uma bicicleta elétrica no Leblon, zona sul da capital. Ele foi preso na última quinta-feira, 17, por equipes da 14ª DP (Leblon).

Continua depois da publicidade

O crime aconteceu na tarde do dia 12 de junho, na avenida Afrânio de Melo Franco, uma rua movimentada próximo ao shopping Leblon. Os policiais chegaram a Igor através de imagens de câmeras de segurança instaladas no trajeto entre o local do furto e a casa dele, em Botafogo, também na zona sul. Ele tem 28 passagens pela polícia.

“O denunciado, no dia dos fatos, ao passar pela calçada movimentada onde a bicicleta estava estacionada em um bicicletário, logrou romper a corrente e o cadeado que travavam o veículo e, em seguida, evadiu-se do local. Policiais civis abordaram o denunciado e seu irmão, em via pública, no dia 16, deste mês, momento em que, durante revista pessoal, encontraram dentro da mochila do irmão de Igor um alicate de pressão de 18 polegadas, devidamente apreendido”, diz um trecho da denúncia apresentada à 40.ª Vara Criminal da Capital.

Advertisement

A pena inicial para o crime é de dois a oito anos de reclusão e pagamento de multa.

Continua depois da publicidade

O caso ganhou repercussão depois que a dona da bicicleta e o namorado dela abordaram um rapaz negro supondo que ele seria o autor do furto. O jovem, que é professor de surfe, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando parte da interação. O casal prestou depoimento e vai responder por calúnia, segundo a delegada responsável pelo caso.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].