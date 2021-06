Philadelphia 76ers batem Atlanta Hawks e forçam o sétimo jogo no domingo em casa

Por Estadão - Estadão 4

Trae Young fez 34 pontos, agarrou 5 rebotes, fez 12 assistências, obteve 3 roubos de bola e anotou 5 cestas de três para o Atlanta Hawks, mas não evitou a vitória do Philadelphia 76ers, nesta sexta-feira, em Atlanta, por 104 a 99, diante de 16.610 espectadores, na sexta partida da semifinal da Conferência Leste da NBA.

Com isso, os times voltam à quadra no próximo domingo, às 21 horas, na Filadélfia, para a disputa do sétimo e decisivo jogo, que vai apontar um finalista da conferência.

Seth Curry comandou os 76ers, principalmente no terceiro quarto, quando o time obteve uma sequência de pontos. Na partida, ele anotou 24 pontos, com seis bolas de três.

Outros destaques do time vencedor foram Joel Embiid, com 22 pontos e 13 rebotes, Tobias Harris (24 pontos) e Tyrese Maxey (16). Ben Simmons, pendurado com faltas, fez apenas 6 pontos nos 25 minutos em que esteve em ação.

Pelo Atlanta, Trae Young atuou praticamente sozinho, sem grande colaboração de Kevin Huerter e Bogdan Bogdanovic, que teve de ser substituído no último quarto por causa de lesão no joelho. Sua participação no último duelo é incerta.

