Ticket Log: Etanol bate marca de R$ 5 nos postos, em junho

O preço médio do etanol vendido nos postos ultrapassou a marca de R$ 5 neste início de junho, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Este preço representou uma alta de 3,77% em comparação a maio. Já o valor do litro da gasolina aumentou 0,95% de um mês para o outro, sendo vendida a R$ 5,85.

“Em janeiro, nenhum combustível no Brasil era encontrado com média de preços acima de R$ 5. Agora, etanol e gasolina são comercializados nesta faixa”, afirma Douglas Pina, coordenador de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Duas regiões brasileiras ainda registram médias de etanol abaixo desse patamar. No Centro-Oeste é comercializado o valor mais baixo do País, de R$ 4,54, em média. A região também apresentou também o menor aumento, de 0,35%, em relação ao fechamento de maio. No Sudeste, o combustível foi encontrado a R$ 4,86.

O etanol mais caro foi vendido na região Nordeste, a R$ 5,13. Também nos postos nordestinos foi registrado o maior aumento de preços, de 4,93%. Em relação à gasolina, a maior alta também foi na região, de 1,68%.

A gasolina mais cara foi encontrada no Sudeste, a R$ 5,95, e a mais barata no Sul, a R$ 5,67. O menor aumento foi registrado na região Norte, de 0,03% na comparação com o fechamento do mês anterior.

No recorte entre estados, o etanol mais caro foi encontrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,67. O combustível com menor preço médio foi encontrado em São Paulo, a R$ 4,204. Já o Rio Grande do Norte apresentou o maior aumento, de 13,39%. Nenhum Estado mostrou redução.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, uma empresa de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

