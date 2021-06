Benítez pode ser a novidade do São Paulo no clássico com o Santos na Vila Belmiro

Por Estadão - Estadão 6

Martín Benítez poderá estar no banco de reservas do São Paulo como opção para o técnico Hernán Crespo no clássico de domingo, às 18h15, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Fora do time desde a primeira partida da final do Campeonato Paulista por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia argentino participou do treino com o restante do grupo.

Nos treinos, após o empate com a Chapecoense, no Morumbi, Crespo voltou a utilizar a defesa com três zagueiros, tática que deverá ser retomada no clássico. Sem Miranda, que só deverá ter condições de atuar dentro de três semanas. Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo vão formar o trio.

Uma escalação provável para o São Paulo entrar em campo deverá formar com: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Igor Vinicius, Liziero, Gabriel Sara, Emiliano Rigoni e Welington; Luciano e Eder.

O São Paulo só tem dois pontos no Campeonato Brasileiro, após quatro partidas disputadas. O time também sofreu duas derrotas e, desta forma, ainda busca a primeira vitória na competição nacional.

Estadao Conteudo

