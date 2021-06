Invepar confirma que Concessão do MetrôRio pode ser transferida

Por Estadão - Estadão 7

A Invepar e sua controlada Concessão Metroviária do Rio de Janeiro MetrôRio confirmaram em fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 18, que o MetrôRio integra o conjunto de ativos a serem eventualmente transferidos no âmbito do Acordo de Reestruturação da dívida da companhia.

A transferência para o fundo Mubadala foi autorizada pelo governo em despacho do último dia 11 do governador Cláudio Castro (PL) e publicada no Diário Oficial fluminense na última segunda-feira, 14.

No comunicado, a empresa informa que a transferência do MetrôRio e a efetiva implementação da reestruturação da dívida estão sujeitos ao cumprimento de condições precedentes, “não sendo a autorização emitida pelo Estado do Rio de Janeiro uma certeza da concretização da transferência”.

Marcia Furlan

Estadao Conteudo

