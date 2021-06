Após reunião, Zarif e Borell expressam total comprometimento por acordo nuclear

Por Estadão - Estadão 6

Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, se encontraram mesta sexta-feira, 18, e expressaram seu “total comprometimento” com as negociações em Viena do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) de acordo nuclear com o Irã. Em comunicado, o Alto Representante disse serem bem vindos os esforços recentes das últimas semanas, assim como o progresso para o retorno dos Estados Unidos ao JCPOA.

O encontro ocorreu em um fórum em Antalya, no litoral turco. Segundo o comunicado emitido pela UE, as tratativas de Viena “permitiram definir melhor as decisões importantes e difíceis que ainda precisam ser tomadas”. Borrell “sublinhou a importância de aproveitar a oportunidade política e recordou a necessidade de todos serem flexíveis, a fim de se chegar a um compromisso que seja do interesse de todos”, indica o documento.

Sobre as eleições presidenciais no Irã, que ocorrem hoje e devem representar a chegada da ala mais conservadora ao cargo, Borrell “apelou a um compromisso contínuo do Irã com o JCPOA”. A União Europeia vem servindo como mediadora no acordo, que, além dos dois países, envolve os integrantes permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) – China, França, Reino Unido e Rússia – e a Alemanha.

