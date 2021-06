BoJ/Kuroda: nova linha de crédito será mais eficaz do que compras de bônus verdes

Por Estadão - Estadão 1

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse nesta sexta-feira (18) que a nova linha de crédito lançada pela instituição com o objetivo de mitigar mudanças climáticas será mais eficaz e flexível do que compras de bônus verdes.

“A ação do BoJ deverá encorajar esforços de bancos para conceder mais empréstimos ligados a mudanças climáticas, e eu acredito que isso atende às necessidades das empresas”, disse Kuroda em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BC japonês de manter inalteradas as principais características de sua política monetária.

Kuroda fez o comentário após alguns analistas sugerirem que compras de bônus verdes seriam mais eficazes do que uma linha de crédito. Ainda na coletiva, Kuroda reiterou que, se necessário, o BoJ poderá adotar novas medidas de estímulos, como corte de juros ou ampliação de compras de ativos, e afirmou que a instituição não está considerando ou discutindo vender seus estoques de fundos de índices atrelados a ações, os chamados ETFs.

Kuroda também avaliou que o rápido salto da inflação visto nos EUA e na Europa nos últimos meses provavelmente será temporário. Fonte: Dow Jones Newswires.

