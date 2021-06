Fortaleza empata com Atlético-GO e fica isolado na liderança do Brasileiro

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Depois de largarem bem no Campeonato Brasileiro, rotulados como surpresas, Atlético-GO e Fortaleza empataram sem gols, nesta quinta-feira à noite, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. De qualquer forma, ambos seguem invictos e na parte de cima da tabela.

Continua depois da publicidade

O Fortaleza chegou aos dez pontos e assumiu provisoriamente a liderança isolada, já que o Athletico-PR folgou nessa rodada e seguiu com nove pontos. Já o Atlético-GO, que também tem um jogo a menos, está na oitava colocação com sete pontos. Em três jogos são duas vitórias e um empate.

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, com os dois times trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. A primeira chance real de gol veio pelos lados do Atlético-GO, aos 11 minutos, quando Janderson arriscou um chute de primeira, de fora da área, mas mandou à esquerda do goleiro Felipe Alves que só acompanhou a bola sair.

Advertisement

A resposta do Fortaleza aconteceu dois minutos depois. Yago Pikachu cobrou falta na área e Tinga subiu mais alto que os zagueiros, para testar firme, mas mandou para fora. O próprio lateral teve mais uma chance aos 19.

Continua depois da publicidade

Depois de um escanteio curto, ele chutou de primeira e parou em uma bela defesa do goleiro Fernando Miguel, que espalmou para fora. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas a etapa inicial terminou zerada.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO começou em cima e teve uma bela chance logo no primeiro minuto. Natanael arriscou de longe, mas a bola acabou desviando no zagueiro Marcelo Benevenuto e acabou saindo com muito perigo. Já aos quatro minutos aconteceu um lance bem polêmico pelos lados do Fortaleza. Romarinho foi derrubado na área e o árbitro chegou a marcar pênalti, porém no mesmo instante, o assistente assinalou impedimento e depois de consultar o VAR, o lance foi invalidado.

Mas, foi aos 23 minutos que aconteceu a principal chance de todo o jogo. Janderson recebeu um lançamento de João Paulo, passou com facilidade pela defesa e chutou de perna esquerda, porém mesmo de frente para o gol, acabou chutando para fora. A partir daí, os times foram para o tudo ou nada, focados em tirar o zero do placar, mas sem sucesso.

Continua depois da publicidade

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da quinta rodada do Brasileirão. Em casa, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Fluminense, às 18h15. No mesmo horário, o Atlético-GO visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 FORTALEZA

ATLÉTICO-GO – Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús (Arthur Gomes); Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Janderson (André Luís), Zé Roberto (Lucão) e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca.

FORTALEZA – Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Carlinhos (Luiz Henrique); Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Yago Pikachu; Wellington Paulista (David) e Romarinho (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO – Douglas Schwengber da Silva (RS).

CARTÕES AMARELOS Igor Cariús, Natanael e Willian Maranhão (Atlético-GO) e Felipe (Fortaleza).

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].