Com gol de Nenê, Fluminense vence o Santos no Maracanã

O Santos perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, ontem, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter sido superior ao adversário e ditado o ritmo do jogo, o time paulista foi surpreendido graças a um a falha da zaga. O veterano Nenê aproveitou para balançar as redes em seu jogo de número 100 pela equipe.

Os 45 minutos iniciais foram de bastante equilíbrio. O Fluminense acertou a trave na primeira ida ao ataque em cabeceio de Caio Paulista. O Santos passou a controlar o jogo, mas tinha dificuldade para concluir a gol com perigo. Pará, em chute da entrada da área, foi quem criou a principal oportunidade no primeiro tempo para boa defesa do goleiro Marcos Felipe. Nos minutos finais, a equipe carioca voltou igualar o jogo.

Na volta do intervalo, o Santos seguida com mais posse de bola, mas foi o adversário que aproveitou um erro de Felipe Jonatan para abrir o placar. Após bate-rebate na área, o santista cortou para o meio da área e a bola sobrou nos pés de Nenê, que bateu para as redes.

O Santos não se abateu, acelerou ainda mais a partida, mas parou em Marcos Felipe, o principal destaque da partida. Marinho também não estava em um bom dia. Ele isolou duas cobranças de falta e, quando arrancou pelo meio, chutou em cima do goleiro adversário.

Diniz tentou mexer na equipe, e promoveu a estreia do ex-corintiano Camacho. Também colocou o garoto Vinicius Zanocelo e Lucas Braga. Mas estava difícil. Marcos Felipe fez pelo menos seis boas defesas.

Os jogadores do Santos cansaram nos minutos finais e não conseguiram manter o ritmo. O técnico Roger Machado tratou de segurar o resultado com as entradas Wellington, Ganso e Luiz Henrique.

O último suspiro do Santos veio em lançamento de Marinho para a área. Mas a noite era de Marcos Felipe, que saiu do gol para fazer a defesa.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 SANTOS

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Wellington), Yago Felipe e Nenê (Ganso); Caio Paulista (Luiz Henrique), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Kayky). Técnico: Roger Machado.

SANTOS – John Victor; Pará, Luiz Felipe (Marcos Leonardo), Danilo Boza (Camacho) e Felipe Jonathan (Madson); Alison, Jean Mota (Lucas Braga) e Gabriel Pirani (Zanocelo); Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

GOL – Nenê, aos 6 do 2ºT.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS – Madson, Kayky, Abel Hernández, Yago Felipe, Alison, Caio Paulista e Lucas Braga.

LOCAL – Maracanã.

