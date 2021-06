Em jogo fraco, América-MG e Cuiabá empatam e seguem sem vencer no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Em jogo fraco tecnicamente, principalmente no segundo tempo, América-MG e Cuiabá empataram sem gols na tarde desta quinta-feira. Jogando no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times pouco criaram e, quando chegaram com perigo, pecaram muito nas finalizações.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o América segue sem vencer e dentro da zona de rebaixamento, mas somou seu primeiro ponto. O Cuiabá também ainda não venceu, mas já tinha empatado uma partida, chegando agora a dois pontos, um pouco acima do Z4.

O primeiro tempo foi de poucas chances, mas claramente o América-MG era quem se arriscava mais, enquanto o Cuiabá buscava os contra-ataques. Logo no começo, os mineiros quase abriram o placar com Ademir, que chutou dentro da área após falta, mas a zaga fez corte preciso. Em outro lance, Ademir deu grande passe para Juninho na grande área, que chutou tirando do goleiro, mas a bola foi para fora.

Advertisement

Em uma das poucas chegadas do Cuiabá, Rafael Elias chutou cruzado do lado esquerdo e o goleiro Jori, apesar de quase ter dado rebote, defendeu. Antes do intervalo, o América criou sua principal chance. Felipe Azevedo recebeu cruzamento livre na segunda trave, chutou de primeira, mas perdeu.

Continua depois da publicidade

A etapa final continuou fraca tecnicamente com pouca criação dos times. Uma boa chegada só foi acontecer aos 24 minutos, em chute de Jonathan Cafu, do Cuiabá, mas o goleiro desviou. Minutos depois Uillian Correia também arriscou de fora da área para outra boa defesa de Jori. O América exerceu pressão no fim e até teve duas chances com Ribamar. Na primeira, ele finalizou muito mal dentro da área e, no último lance, subiu bem na área, mas cabeceou por cima.

Os times voltam a campo no próximo domingo, pela quinta rodada. Às 11h, o América-MG visita o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Mais tarde, às 16h, o Cuiabá recebe o Grêmio no Dutrinha, em Cuiabá, uma vez que a Arena Pantanal está cedida à Copa América.

FICHA TÉCNICA

Continua depois da publicidade

AMÉRICA-MG 0 X 0 CUIABÁ-MT

AMÉRICA-MG – Jori; Diego Ferreira (Gustavo), Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo (Ramon); Juninho Valoura (Sabino), Juninho e Alê; Felipe Azevedo (Bruno Nazário), Rodolfo José (Ribamar) e Ademir. Técnico: Cauan de Almeida (interino).

CUIABÁ-MT – Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Osman), Rafael Gava (Uillian Correia) e Pepê; Jonathan Cafu (Murilo Rangel), Rafael Elias (Elton) e Clayson (Danilo Gomes). Técnico: Luiz Fernando Iubel (interino).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS – Felipe Azevedo (América-MG). Clayson (Cuiabá).

LOCAL Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].