Senado rejeita destaque que retira jabutis da MP da Eletrobras por 41 a 35

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Senado rejeitou, por 41 votos a 35, o destaque apresentado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que retirava a maioria dos jabutis – emendas estranhas ao texto original.

Continua depois da publicidade

Mais cedo, havia uma articulação entre os senadores para votar a favor desse texto, mas o governo passou as últimas horas em conversas com os parlamentares para buscar apoio ao texto do relator, Marcos Rogério (DEM-TO), que não apenas mantém as emendas da Câmara como inclui outras do Senado.

Anne Warth e Marlla Sabino

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].