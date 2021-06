Com dez, São Paulo cede empate à Chapecoense e segue sem vencer no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O São Paulo encerrou o jejum de gols no Campeonato Brasileiro, mas ainda não conseguiu alcançar a primeira vitória. Nesta quarta-feira, no Morumbi, o time teve a expulsão de Nestor ainda no primeiro tempo e ficou no empate com a Chapecoense por 1 a 1 pela quarta rodada do torneio.

Continua depois da publicidade

A equipe do técnico Crespo foi muito superior no primeiro tempo. Com uma formação ofensiva, o time explorou especialmente as laterais do campo e abriu o marcador sem muito esforço. Após cruzamento de Rigoni da direita, Eder apareceu livre na área para marcar.

O São Paulo teve boas chances para ampliar. Na melhor delas, Bruno Alves cabeceou no travessão. Tudo parecia sob controle até que Rodrigo Nestor acertou o pé na cabeça de Léo Gomes em uma disputa de bola. Com a revisão do VAR, o jogador recebeu o cartão vermelho. Com um a mais nos minutos finais da etapa inicial, a Chapecoense por muito pouco não chegou ao empate. Lima recebeu na área e bateu no canto para grande defesa de Volpi.

Advertisement

O São Paulo até voltou a ter o domínio do jogo no segundo tempo. Mas quando parecia mais próximo de amplia, foi surpreendido. Lima fez boa jogada, foi à linha de fundo e cruzou na segunda trave. Kaio apareceu livre e completou de cabeça para deixar tudo igual. No fim, ainda teve uma bola na trave para cada lado. Lima, pela Chape, e Sara, nos acréscimos, num voleio pelo São Paulo.

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 1 X 1 CHAPECOENSE

SÃO PAULO – Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Reinaldo (Bruno Rodrigues) e Gabriel Sara; Rodrigo Nestor, Liziero e Emiliano Rigoni; João Rojas (Welington), Luciano (Léo) e Eder (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.

Continua depois da publicidade

CHAPECOENSE – João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio e Felipe Santana e Mancha (Ezequiel); Moisés Ribeiro (Lima), Anderson Leite (Perotti), Léo Gomes (Kaio) e Ravanelli; Fernandinho e Anselmo Ramon (Bruno Silva). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Eder, aos 12 do 1ºT, e Kaio, aos 24 do 2ºT

ÁRBITRO – Dyorgines de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Igor Vinicius, Luciano, Liziero, Ravanelli e Anselmo Ramon.

CARTÃO VERMELHO – Rodrigo Nestor.

LOCAL – Morumbi.

João Prata

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].