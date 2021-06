De olho no dérbi, Guarani aponta chegada de Ronaldo Alves na sequência da Série B

Por Estadão - Estadão 5

Apesar de ter empatado por 1 a 1 com o CSA, fora de casa, na quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani teve uma boa notícia nesta quarta-feira. Isso porque, apesar de ainda não ter anunciado oficialmente, o time campineiro encaminhou a chegada de um importante reforço para a sequência da temporada de 2021. Trata-se do zagueiro Ronaldo Alves, do Náutico.

Tanto que quem ‘entregou’ o acordo entre as partes foi o próprio técnico Hélio dos Anjos, do Náutico, que ao final da partida contra o Vila Nova, que foi vencida por 2 a 0, na terça-feira, comentou sobre a situação muito bem encaminhada do jogador com o Guarani e desejou sorte ao atleta na sequência se sua carreira.

“Ele foi procurado pelo Guarani através do seu treinador e através do executivo deles, que, por sinal, é muito amigo meu, o Michel (Alves). Ele está definindo a sua saída do clube para ingressar ao Guarani. Considerou isso melhor para o momento da carreira. Dando tudo certo, eu desejo a ele todo sucesso do mundo, porque o Ronaldo é daqueles profissionais que estão em extinção”, comentou.

Além do Náutico, onde teve três passagens durante a sua carreira, Ronaldo Alves também defendeu as cores de Internacional-RS, Criciúma, Avaí, Sport e CSA.

Agora, a diretoria do Guarani corre contra o tempo para oficializar o defensor há tempo antes do dérbi campineiro, que acontece no próximo sábado, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro. Depois do empate contra o CSA, o técnico Daniel Paulista falou sobre esse confronto de número 200 na história contra a Ponte Preta e como será feita a preparação bugrina.

“É um jogo que é diferente, tem que ser tratado de forma diferente, mexe com a cidade, mexe com o clube, mexe com o torcedor. Então a gente tem que se preparar muito, sabe que vai enfrentar dificuldades dentro da partida, porque o adversário também tem qualidade, como nós também temos. Mas vamos trabalhar muito, vamos nos focar, nos preparar todos os dias, todos os minutos, para que a gente possa, além de tentar buscar a primeira vitória dentro de casa, também vencer o nosso rival”.

