Pacheco propõe adiamento da votação da MP da Eletrobras para quinta-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), propôs adiar a votação da Medida Provisória que abre caminho para privatização da Eletrobras para a quinta-feira, 17, às 10 horas. O relator da proposta, senador Marcos Rogério (DEM-RO), divulgou nesta quarta-feira seu parecer e deve fazer a leitura da íntegra ainda na sessão deste dia 16 de junho.

“Os senhores e senhoras terão prazo suficiente para conhecimento pleno do parecer do senador Marcos Rogério, podendo naturalmente discuti-lo na data de amanhã e tomar a melhor decisão sobre aprovação ou não do parecer”, disse o presidente do Senado.

A decisão de Pacheco foi tomada após apelos de diversos senadores para adiar a análise da matéria.

Os parlamentares reclamaram de que não houve tempo hábil para analisar o relatório.

Pacheco deverá decidir ainda nesta quarta sobre requerimento de impugnação de alguns trechos da proposta apresentado pelo Podemos.

Pacheco informou ainda que os senadores poderão apresentar propostas de destaques – sugestões que podem alterar o teor do texto – até a quinta às 9 horas.

Marlla Sabino e Anne Warth

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo.

