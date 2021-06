Secretária do Tesouro diz acreditar em inflação cedendo ao longo do tempo nos EUA

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quarta-feira, 16, que acredita que, após a alta recente, a inflação no país começará a ceder ao longo do tempo. “Por todas as métricas, as expectativas de inflação estão bem ancoradas”, ressaltou, durante audiência no Senado norte-americano.

Continua depois da publicidade

Yellen reiterou que muitos setores estão normalizando os preços após a crise provocada pelo coronavírus, o que impulsiona a trajetória inflacionário.

Na visão dela, gargalos na cadeia produtiva também contribuem para o movimento. A secretária argumentou que esses fatores “transitórios” devem arrefecer.

Advertisement

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos garantiu que o governo “monitora cuidadosamente” e “leva muito a sério” a ameaça da escalada inflacionária no país. “O atual aumento da inflação reflete as dificuldades de reabrir uma economia que ficou paralisada”, disse.

Continua depois da publicidade

Entre os desafios, Yellen citou justamente os citados gargalos na cadeia produtiva, como a falta de componentes importantes para a indústria.

Segundo ela, a gestão do presidente dos EUA, Joe Biden, está tomando ações para lidar com a questão, mas a secretária não detalhou as medidas.

André Marinho

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].