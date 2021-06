Confiança e Brasil empatam por 1 a 1 e adiam a reabilitação na Série B

Por Estadão - Estadão 8

Vindos de duas derrotas seguidas, Confiança e Brasil de Pelotas se enfrentaram no Estádio Batistão, em Aracaju (SE) e não conseguiram se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo válido pela quarta rodada, disputado na noite desta terça-feira, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1. Victor Sallinas, contra, abriu o placar para o time visitante nos primeiros minutos de jogo e Neto Berola deixou tudo igual no fim da primeira etapa.

Com o resultado, o Confiança aparece na parte intermediária da tabela, em décimo, com quatro pontos e retrospecto de uma vitória, um empate e duas derrotas. Já o Brasil de Pelotas segue sem vencer dentro da competição. Em quatro jogos, somou apenas dois pontos e está na parte debaixo da tabela, em 16º, bem próximo da zona de rebaixamento.

A partida começou bastante movimentada no meio-campo, com os times trocando passes e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que não demorou para o placar sair do zero. Aos 12 minutos, Gabriel Terra cobrou escanteio fechado e o zagueiro Victor Sallinas foi tentar afastar o perigo, mas acabou desviando de cabeça contra a sua própria meta e colocando o Brasil de Pelotas em vantagem.

Depois do susto, o Confiança se mandou ao ataque e criou diversas boas chances de deixar tudo igual no placar, mas isso só foi acontecer nos minutos finais da primeira etapa. Aos 47, após mais uma cobrança de escanteio, Álvaro testou firme, mas parou em uma bela defesa de Matheus Nogueira. Na sobra, porém, a bola sobrou livre para Neto Berola, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu equilibrado. Logo aos quatro minutos, Neto Berola, em um chute cruzado, quase fez o seu segundo gol na partida. A resposta do Brasil aconteceu aos 11, quando Lucas Santos fez bela jogada, deixou um zagueiro para trás e chutou no cantinho, obrigando o goleiro Rafael Santos e se esticar todo para fazer a defesa.

Do outro lado, aos 21 minutos, o time sergipano também parou em bela atuação do camisa 1 adversário. Desta vez, Álvaro deu um chute de primeiro, cheio de efeito e Matheus Nogueira tirou com a ponta dos dedos. No lance seguinte, Alex Henrique tentou de bicicleta, mas o zagueiro Vidal tirou em cima da linha. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado e a partida terminou mesmo com o empate por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Brasil de Pelotas recebe o Goiás, no estádio Bento de Freitas, às 21h30. Já no sábado, o Confiança visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís, às 21h.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA-SE 1 X 1 BRASIL-RS

CONFIANÇA – Rafael Santos; Caíque Sá (Marcelinho), Isaque, Victor Sallinas e Luciano Juba; Bruno Sena, Serginho (Willians Santana) e Daniel Penha; Neto Berola (Cristiano), Alex Henrique e Álvaro. Técnico: Rodrigo Santana.

BRASIL – Matheus Nogueira; Vidal, Ícaro, Leandro Camilo e Artur; Rômulo, Bruno Matias, Lucas Santos (Matheuzinho) e Gabriel Terra (Héverton); Weliton e Ramon (Pierini). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS – Victor Sallinas, contra, aos 12′ para o Brasil e Neto Berola, aos 47′, do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Diego Fernando Silva de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS – Isaque, Bruno Sena e Luciano Juba(Confiança) e Héverton (Brasil).

CARTÃO VERMELHO – Ícaro (Brasil).

LOCAL – Arena Batistão, em Aracaju (SE).

