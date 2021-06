Goiás termina com a invencibilidade do CRB e entra no G4 da Série B

Por Estadão - Estadão 8

Com gol de Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols, ainda no primeiro tempo, o Goiás venceu o CRB por 1 a 0, no Serrinha, em Goiânia, nesta terça-feira à noite pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. De quebra, o time goiano ainda entrou no G4 zona de classificação – da competição.

Rebaixado em 2020, o Goiás ainda não perdeu na Série B. Em quatro jogos são duas vitórias e dois empates. O time goiano assumiu a terceira posição com oito pontos ganhos, mas pode perder posição com a sequência da rodada. Já o CRB conheceu a primeira derrota no campeonato e perdeu a chance de figurar entre os quatro primeiros colocados. O time alagoano ficou na quinta colocação com sete pontos ganhos.

Com bola rolando, o Goiás dominou as ações no primeiro tempo e mereceu a vitória parcial antes do intervalo. Aos 20 minutos, Elvis cobrou falta, Bruno Mezenga saiu da marcação de Gum e desviou de cabeça para as redes do goleiro Diogo Silva.

O time goiano ainda poderia ter feito o segundo gol aos 27, quando Elvis mandou bola na área com perigo e o lateral Reginaldo acabou cortando, quase mandando contra o próprio gol. Lance de muito perigo na área do CRB.

Ao contrário do primeiro tempo, o CRB adotou postura mais ofensiva na etapa final e criou chances pelo empate. Logo aos seis minutos, Caio escorregou e a bola caiu nos pés de Diego Torres, que finalizou com a perna esquerda e obrigou Tadeu a espalmar para escanteio.

Aliás, Tadeu foi o destaque do segundo tempo com ótimas defesas. Aos 20, Guilherme Romão tentou cruzar, mas a bola foi em direção ao gol e explodiu no travessão do goleiro do Goiás. Já aos 38 foi a vez de Hyuri chutar forte e obrigar o goleiro a fazer bela defesa, segurando o resultado até o apito final.

O Goiás volta a campo já na sexta-feira para enfrentar o Brasil-RS, às 21h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Enquanto o CRB enfrentará o Vasco no sábado, às 16h30, em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 CRB

GOIÁS – Tadeu; Apodi (Ivan), David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio, Madison (Lucas Black), Dieguinho (Dadá Belmonte) e Elvis; Alef Manga (Luan Dias) e Bruno Mezenga. Técnico: Pintado.

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Caetano), Frazan e Guilherme Romão (Alexandre Melo); Claudinei (Dudu), Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro (Erik), Hyuri (Vitão) e Alisson Farias. Técnico: Allan Aal.

GOL – Bruno Mezenga, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS – Hugo, Élvis e Lucas Black (Goiás); Frazan e Guilherme Romão (CRB).

LOCAL – Estádio Serrinha, em Goiânia (GO).

