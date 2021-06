País tem 56,9 milhões de vacinados com 1ª dose contra a covid; 28,9% da população

Por Estadão - Estadão 4

A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19 chegou nesta terça-feira, 15, a 56.913.618, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 26,88% da população brasileira. Levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, a quantidade é de 23.842.785, 11,26% dos habitantes.

No total, o País aplicou nesta terça-feira, segundo dados fornecidos por 26 Estados, 1.273.203 doses, sendo 1.173.106 em pessoas que receberam a primeira dose e 100.097 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, necessária para completar a imunização.

O Mato Grosso do Sul é o Estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada, em números proporcionais. Lá, 36,31% da população recebeu a vacina. Já nos dados relativos à segunda dose, a vacinação está mais avançada no Rio Grande do Sul, onde 14,30% da população recebeu a imunização completa.

