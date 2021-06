Em ritmo de treino, Brasil supera a Tailândia e vence a décima na Liga das Nações

Por Estadão - Estadão 5

Em ritmo de treino, a seleção brasileira feminina de vôlei confirmou o favoritismo e atropelou a frágil Tailândia nesta segunda-feira, fechando de forma positiva a quarta semana da Liga das Nações, disputada em Rimini, na Itália. O time treinado por José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/14 e 25/10.

A três rodadas do fim da primeira fase da Liga das Nações, o Brasil permanece na vice-liderança do torneio, com 31 pontos e 10 vitórias em 12 partidas, atrás apenas dos Estados Unidos. A Tailândia é a lanterna da competição. As quatro primeiras seleções avançam para as semifinais e a seleção brasileira está bem perto disso.

O Brasil descansa por três dias e volta à quadra na próxima sexta-feira, contra a Coreia do Sul, às 10 horas (de Brasília), para o início da quinta semana da Liga das Nações. Depois, encara Holanda no sábado e a Turquia no domingo para encerrar a fase de classificação.

José Roberto Guimarães repetiu a base da escalação que derrotou a Alemanha no domingo e viu as suas comandadas não terem trabalho para despachar a frágil Tailândia. O treinador aproveitou para rodar a equipe e dar tempo de quadra para algumas jogadoras, como Rosamaria, Roberta, Lorenne, Adenízia, Mayany e Nyeme, que entraram durante o jogo, e Bia, titular no lugar de Carol Gattaz, preservada, com dores no ombro.

Tandara anotou 11 pontos e foi a maior pontuadora da partida. Gabi e Fernanda Garay, com 10 cada, também contribuíram bastante para a tranquila vitória diante das asiáticas. O forte bloqueio, novamente, foi fundamental para a boa apresentação das brasileiras. Desse fundamento saíram 11 pontos no confronto.

O abismo entre as duas seleções ficou evidente desde o início e o Brasil passeou nas três parciais diante das asiáticas, que mostraram bom humor mesmo sendo dominadas e riram após perderem alguns pontos. As brasileiras encararam o jogo com seriedade e, sem fazer muita força, conquistaram mais um triunfo em Rimini.

