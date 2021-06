Lucas Lucco perde processo por plágio, mas diz ter 'consciência totalmente limpa'

Por Estadão - Estadão 3

Lucas Lucco perdeu um processo de plágio movido contra ele e terá que indenizar o cantor Gabriel Bandeiras. Em stories publicados neste domingo, 13, o artista falou sobre o caso. Lucas foi acusado pelo sertanejo de copiar a música Cuido de Você, Você Cuida de Mim, de 2010, para escrever o hit Mozão, lançado em 2014. Nas redes sociais, Lucas afirma que não conhecia a canção de Gabriel, porém desejou sucesso para ele.

Enquanto a canção de Bandeiras diz: “Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim”, a de Lucco possui uma melodia diferente e cita: “Momozin, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim”.

“A música é minha, escrevi ela sozinho em Goiânia, na época que eu ainda nem tinha um nome muito conhecido, bem no início da minha carreira. A suposta canção que eu copiei é de um artista chamado Gabriel Bandeiras e eu vim ouvir pela primeira vez só depois de algumas matérias que saíram na internet”, iniciou.

“Peço desculpas a ele, eu realmente não conhecia. Gabriel, eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, fazem anos que esse processo está correndo e veio a ter o veredicto agora (…) Eu desejo muito sucesso para você, que Deus abençoe sua família e que, de alguma forma, essa grana possa vir como uma bênção”, disse.

Em seguida, o cantor explicou que está com a consciência tranquila. “Esse pagamento vai acontecer de acordo com a resolução que o homem teve, mas no fundo do seu coração mesmo, você acha que eu tinha ouvido a sua música?”, indagou.

“Eu não conhecia, peço desculpas por ter causado algum tipo de desconforto para você, mas hoje eu deito na cama com a consciência totalmente limpa por saber que não fiz nada de errado. Não tem volta, esse valor vai ter que ser pago, e tudo bem, é só uma forma de conversar com as pessoas que gostam do meu trabalho. É uma justificativa para quem gosta de mim”, finalizou.

