Algoz do Inter na Copa do Brasil, Vitória só empata e segue sem vencer na Série B

O Vitória não conseguiu levar o mesmo entusiasmo da Copa do Brasil para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de ter eliminado o Internacional, o time do técnico Ramon Menezes só empatou sem gols diante do Operário no Barradão, neste domingo, pela terceira rodada.

O Vitória segue sem vencer e, na 14ª colocação, soma dois pontos, a um da zona de rebaixamento. Logo acima, no décimo lugar está o Operário com quatro pontos.

Os dois times criaram chances no primeiro tempo. O clube paranaense tomou a iniciativa e assustou Lucas Arcanjo em chutaço de Tomas Bastos logo no primeiro minuto de jogo. Roberto respondeu da mesma forma, aos 5 minutos, e levou perigo ao gol de Thiago Braga.

Aos 16 minutos, Lucas Arcanjo fez uma lambança e quase levou o gol. Ele chutou a bola, mas acertou a cabeça de Pedro Ken. A bola passou perto do gol. Aos 30 minutos, Tomas Bastos encheu o pé e Gabriel Bispo evitou o gol de cabeça. Aos 45 minutos, Gabriel Bispo experimentou de longe e levou perigo a Thiago Braga.

O segundo tempo começou de forma lenta. Aos 18 minutos, Pablo levantou na área, Samuel se antecipou e bateu com perigo, assustando Thiago Braga. O Operário respondeu aos 28 minutos com Thomaz.

Na quarta rodada, o Vitória visitará o Remo no Baenão, em Belém (PA), na próxima quarta-feira, às 16 horas. No mesmo dia, mas às 18 horas, o Operário receberá o Sampaio Corrêa no Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 OPERÁRIO-PR

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace Reis, Marcelo Alves e Roberto; Pablo Siles (Pedrinho), Gabriel Bispo e Eduardo (Cedric); Guilherme Santos (Soares), Ygor Catatau (David) e Samuel (Dinei). Técnico: Ramon Menezes.

OPERÁRIO – Thiago Braga; Fábio Alemão, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Rafael Chorão (Thomaz), Pedro Ken (Léo Rigo), Marcelo (Leandro Vilela) e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão (Lucas Mendes) e Ricardo Bueno. Técnico: Matheus Costa.

ÁRBITRO – Djonaltan Costa de Araujo (PA).

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Alves e Roberto (VITÓRIA); Leandro Vilela e Fábio Alemão (OPERÁRIO).

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).

