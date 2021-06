Brusque afunda Avaí na lanterna e mantém os 100% na Série B

Por Estadão - Estadão 10

O Brusque continua surpreendendo neste início de Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste domingo, o time levou a melhor sobre o Avaí no duelo catarinense ao ganhar por 2 a 1, em plena Ressacada, pela terceira rodada.

Como era esperado, o Avaí controlou a posse da bola durante todo o primeiro tempo e criou algumas boas oportunidades. Bruno Silva parou em Ruan Carneiro e Lourenço assustou em cabeçada por cima do travessão. O Brusque, por sua vez, apostava no contra-ataque e em lances de bola parada, mas sem levar perigo ao gol de Gledson.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Alex Ruan recebeu lançamento entre os zagueiros do Avaí, dominou e bateu na saída de Gledson, colocando o Brusque na frente. O Avaí se lançou ao ataque em busca do empate e deu espaços para o adversário.

Thiago Alagoano perdeu boa oportunidade ao chutar em cima do goleiro e Gabriel Taliari assustou em finalização para fora. Aos 42 minutos, o Avaí esteve muito próximo do empate. Vinícius soltou a bomba de fora da área e a bola passou raspando o travessão.

No minuto seguinte, Wesley derrubou Gabriel Taliari dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio Taliari foi para a cobrança e deu números finais a partida. Valdivia, de cabeça, ainda quase fez o gol de honra para o Avaí.

O Avaí volta a campo na quarta-feira, contra o Vasco, às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, pela quarta rodada. Já o Brusque teve o jogo diante do Coritiba adiado e só entra em campo no sábado, contra o Vitória, às 19 horas, no Barradão, em Salvador-BA, pela quinta rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 2 BRUSQUE

AVAÍ – Gledson; Edilson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan (João Lucas); Marcos Serrato (Wesley), Bruno Silva (Jô) e Lourenço; Vinícius Leite, Renato (Valdivia) e Jonathan (Getúlio). Técnico: Claudinei Oliveira.

BRUSQUE – Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Claudinho e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Nonato), Bruno Alves (Diego Mathias), Thiago Alagoano (Gabriel Taliari) e Alex Ruan (Fillipe Souto); Edu (Jhon Cley). Técnico: Jerson Testoni.

GOLS – Alex Ruan, aos três, Gabriel Taliari, aos 43, e Ianso, contra, aos 49 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Silva, Alemão e Valdivia (Avaí); Bruno Alves, Rodolfo Potiguar e Ruan Carneiro (Brusque).

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

